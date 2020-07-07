РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В подмосковных Котельниках отключение горячего водоснабжения будет производиться со вторника, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Длительность отключения услуги будет сокращена до 10 дней.

«Согласно графику, который представила «ТСК Мосэнерго», отключение горячего водоснабжения будет производиться с 7 по 17 июля в микрорайонах Ковровый, Белая Дача, Опытное поле, на улице Кузьминской, 2 и 3 Покровских проездах. С 10 по 20 августа - в микрорайонах Силикат и Южный», - говорится в сообщении.