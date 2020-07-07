РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В парке имени Талалихина Подольска во вторник пройдет бесплатное занятие по скандинавской ходьбе, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«7 июля в 10:00 в парке имени Талалихина пройдет бесплатно занятие по скандинавской ходьбе для всех желающих. Перед занятием всегда проходит комплексная разминка с элементами адаптивной физкультуры под руководством профессионального тренера. Мероприятие проходит с соблюдением мер безопасности», - говорится в сообщении.

Принять участие могут все желающие. Сбор состоится в 10:00 у входа в парк. Занятие проводит тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Узнать подробности можно по телефону: 8(964)511-68-33.