РИАМО - 6 июл. Частный дом горел в Волоколамске днем в понедельник, в результате возгорания один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Волоколамск, Луговая улица, дом 12», - говорится в сообщении.

В 15:25 пожар ликвидировали. В результате пожара есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались две единицы техники и семь человек.

Всего за минувшие сутки на территории Московской области произошло 28 возгораний.