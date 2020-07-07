РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах во вторник состоится семинар по вопросам оформления документов через портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник, 7 июля, в 10:00 в городском округе Люберцы пройдет семинар по вопросу оформления и подачи документов на портале РПГУ (госуслуг). Семинар пройдет в здании люберецкой администрации по адресу: Октябрьский проспект, дом №190, конференц-зал кабинета №230», - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано отделом по рекламе администрации Люберец совместно с представителями комитета Главархитектуры и Главного управления по информационной политике Московской области. В ходе семинара особое внимание будет уделено муниципальным услугам: «Согласование установки средств размещения информации на территории городского округа Люберцы Московской области» и «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений».

Для записи на семинар и получения более подробной информации необходимо обратиться по телефону: 8(495)503-47-34 или на электронную почту: reklamalub@mail.ru.