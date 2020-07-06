РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. С вертолетной площадки Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в больницу Люберец транспортировали тяжелобольного 12-летнего мальчика, которому требовалась срочная медпомощь, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Ребенок упал с дерева в поселке Ногинск-9 Богородского городского округа. Бригада центра медицины катастроф доставила пострадавшего на площадку, где его переместили в вертолет и отправили в Люберецкую детскую областную больницу. Безопасность взлета и посадки вертолета обеспечили пожарные пожарно-спасательного поста 242-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас», - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Ногинского территориального управления Сергей Прокопюк отметил, что уже 14 человек было спасено санавиацей за четыре года существования вертолетной площадки.

«5 июля вертолет забрал уже 14-го пациента, которому требовалась срочная медицинская помощь. От своевременной эвакуации зависит жизнь и здоровье пострадавшего. Вертолетная площадка Ногинского территориального управления регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для транспортировки тяжелых больных», - отметил Прокопюк.