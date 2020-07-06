РИАМО - 6 июл. Сотрудники подмосковной Госжилинспекции ответят на вопросы жителей о начислении платежей за жилищно-коммунальные услуги в ходе вебинара, который состоится 9 июля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Начисления за ЖКУ – традиционно самая волнующая жителей тема в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы планируем сделать такие вебинары регулярными. Их периодичность определим по результатам первого мероприятия в будущий четверг (9 июля – ред.)», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Эксперты ведомства пояснят участникам вебинара законодательные нормы, которые регламентируют начисления за ЖКУ, а также ответят на наиболее распространенные вопросы.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие начнется в 11:30.