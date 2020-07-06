РИАМО - 6 июл. Строители приступили к надвижке пролетного строения строящегося мостового перехода через реку Москву, в общей сложности предстоит надвинуть 1415 тонн металлоконструкций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также идет устройство опор моста, переустройство инженерных коммуникаций, дорожного полотна и ливневой канализации. Строительство нового перехода ведется на расстоянии 25 метров от существующего сооружения.

«Запуск рабочего движения по новому сооружению запланирован на третий квартал 2021 года, а полностью завершить работы - в конце февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово. Общая протяженность составляет порядка одного километра, из них 248 метров – длина нового мостового перехода. На мосту установят шумозащитные экраны, наружное освещение и архитектурную подсветку.

Работы по реконструкции моста ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева. В рамках реконструкции был отремонтирован старый мост, по которому пустили автомобильное движение 30 июня.

Старый мост будет работать до завершения строительства нового. Восстановление старого сооружения позволило сократить путь на 10 километров для жителей Воскресенска, которым с 2018 года приходилось ездить в объезд в связи с закрытием моста.

Реализация проекта позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью более 40 тысяч человек.