РИАМО - 6 июл. Следователи столичной полиции завершили предварительное расследование дела по факту смертельного ДТП на Смоленской площади, которое устроил известный актер Михаил Ефремов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ефремова задержали в день аварии. Сейчас артист находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«С учетом повышенного внимания общественности были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз», — отмечается в материале.

Авария произошла 8 июня. Ефремов за рулем иномарки пересек двойную сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых скончался в больнице. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.