РИАМО - 6 июл. Депутаты Мособлдумы фракции «Единая Россия» проконтролируют ремонт муниципальных дорог с 6 по 17 июля, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В этом году запланирован большой объем работ – более 2 тысяч километров дорог.

«В ряде муниципалитетов план выполняется хорошо, но есть и отстающие – именно на них и будет сделан упор. Необходимо узнать причины срыва графиков и помочь при необходимости. Завершить ремонт планируется в сентябре», – отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что в Подмосковье стабилизировалась эпидемиологическая обстановка, поэтому ремонтные работы должны выполнять в полном объеме.

Программа ремонта формировалась в течение 2019 года по итогам обследования дорожной сети и поступившим предложениям от жителей региона.