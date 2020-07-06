РИАМО - 6 июл. Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в этом году посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса, премию 2020 года назвали «Мы рядом», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы рядом» - слова, которые лучше всего передают мотив и смысл добрых дел, совершенных жителями Подмосковья в период борьбы с пандемией. Сейчас нам важно поддержать тех, кто в трудное время не остался в стороне, проявил настоящее мужество, сражался и продолжает сражаться на передовой», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что премия «Мы рядом» рассчитана на врачей, педагогов, предпринимателей, волонтеров и всех неравнодушных людей. Она позволит рассказать о настоящих героях и поступках, изменивших чью-то жизнь.

Премии будут присуждаться в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование» и «Социально ориентированный бизнес».

Прием заявок на соискание премии продлится до 14 июля. После пройдет народное голосование, а с 28 июля по 28 августа проголосует жюри. По итогам голосования участники получат 180 премий по 1 миллиону рублей каждая.

Критериями оценки проектов станут социальная значимость, достигнутые результаты за 2019 год и затраченные ресурсы.

Подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии могут граждане старше 18 лет, зарегистрированные на территории Московской области. Подробнее о премии можно узнать на сайте: www.премия-мырядом.рф.