РИАМО - 6 июл. Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в этом году посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса, премию 2020 года назвали «Мы рядом», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Мы рядом» - слова, которые лучше всего передают мотив и смысл добрых дел, совершенных жителями Подмосковья в период борьбы с пандемией. Сейчас нам важно поддержать тех, кто в трудное время не остался в стороне, проявил настоящее мужество, сражался и продолжает сражаться на передовой», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что премия «Мы рядом» рассчитана на врачей, педагогов, предпринимателей, волонтеров и всех неравнодушных людей. Она позволит рассказать о настоящих героях и поступках, изменивших чью-то жизнь.
Премии будут присуждаться в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование» и «Социально ориентированный бизнес».
Прием заявок на соискание премии продлится до 14 июля. После пройдет народное голосование, а с 28 июля по 28 августа проголосует жюри. По итогам голосования участники получат 180 премий по 1 миллиону рублей каждая.
Критериями оценки проектов станут социальная значимость, достигнутые результаты за 2019 год и затраченные ресурсы.
Подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии могут граждане старше 18 лет, зарегистрированные на территории Московской области. Подробнее о премии можно узнать на сайте: www.премия-мырядом.рф.
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Губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году пройдет в новом формате и будет называться «Мы рядом» > > > Прием заявок продлится до 14 июля. Далее начнется народное голосование, а с 28 июля до 28 августа – голосование жюри. По завершении состоится торжественная церемония награждения. Будет присуждено 180 премий по 1 млн рублей каждая. «Мы рядом» - слова, которые лучше всего передают мотив и смысл добрых дел, совершённых жителями Подмосковья в период борьбы с пандемией. Сейчас нам важно поддержать тех, кто в трудное время не остался в стороне, проявил настоящее мужество, сражался и продолжает сражаться на передовой. Поэтому мы решили создать премию для врачей, педагогов, предпринимателей, волонтёров и всех неравнодушных людей. Новая премия «Мы рядом» позволит рассказать о настоящих героях и их поступках, изменивших чью-то жизнь», - отметил #АндрейВоробьев. Премии будут вручены в 4 номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование», «Социально-ориентированный бизнес». Среди основных критериев оценки - социальная значимость, достигнутые результаты за 2019 год, затраченные ресурсы. Участвовать могут граждане РФ, достигшие 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области. Подробная информация на сайте www.премия-мырядом.рф #мырядом
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