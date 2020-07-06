РИАМО - 6 июл. Свыше 11 тысяч пассажиров московского метро воспользовались информационными стойками «Живое общение» после снятий режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Чаще всего пассажиры интересовались возможностью приобрести в метро сувениры, маски и перчатки, а также возможностью продлить проездные билеты, чей срок полностью или частично совпал с периодом самоизоляции.

«Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались стойки «Живое общение» на станциях «Комсомольская» и «Курская» Кольцевой линии, а также станциях «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии и «Александровский сад» Филевской линии», - говорится в сообщении.

В период самоизоляции москвичей информационные стойки «Живое общение» Московского метрополитена были временно закрыты. После отмены режима самоизоляции стойки возобновили свою работу на 17 станциях метро.

Сейчас стойки открыты на станциях «Арбатская», «Киевская» и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, станциях «Курская», «Комсомольская», «Белорусская», «Баррикадная» и «Парк культуры» Кольцевой линии, станциях «Китай-город», «Кузнецкий мост» и «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, станциях «Павелецкая» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии, а также на станциях «Александровский сад» Филевской линии, «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии, «Марксистская» Калининско-Солнцевской линии и станции МЦК Шелепиха.