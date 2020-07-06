РИАМО - 6 июл. Новая детская поликлиника на 320 пациентов появится в Савеловском районе в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы», такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Новую детскую поликлинику построят за счет средств городского бюджета. Участок под строительство предоставлен в аренду без торгов. За шесть лет подрядчик должен спроектировать и возвести лечебное учреждение, которое сможет принимать 320 пациентов в день», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Поликлинику построят на участке площадью 0,6 гектара по адресу: улица Вятская, владение 37.

«Реализация проекта начнется после того, как департамент здравоохранения Москвы подтвердит соответствие масштабного инвестиционного проекта госпрограмме, Москомархитектура одобрит технико-экономические показатели объекта, а департамент городского имущества подготовит и заключит с исполнителем договор аренды», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.