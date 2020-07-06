РИАМО - 6 июл. Строительство первого вертодрома для аэротакси в новой Москве планируют закончить в ближайшее время, сообщается на портале Стройкомплекса.

Земельный участок площадью 0,5 гектара под строительство вертодрома расположен около станции метро «Прокшино» Сокольнической линии.

«Строительство вертодрома и сопутствующей инфраструктуры планируется завершить в течение нескольких недель после нормализации эпидемиологической обстановки», – отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Вертодром сможет принимать как легкие и средние вертолеты, так и тяжелые борта, в том числе AW139 и МИ-38. Предполагается, что в скором времени благодаря расширению парка вертолетов, услуги аэротакси станут доступны людям с разных уровнем дохода. Так, к моделям R44, рассчитанным на трех пассажиров, и вертолетам бизнес-класса AW109SP на шесть пассажиров в ближайшее время добавится МИ-38 с количеством мест для 13 человек.

Помимо услуг аэротакси, специалисты ГК «Аэросоюз» будут давать уроки пилотирования, организовывать вертолетные экскурсии, прогулки по ближайшему Подмосковью и развлекательные программы.