РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировано 1958 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
За минувшие сутки в Московской области выявили 292 случая коронавирусной инфекции.
«В Люберцах выявили за сутки шесть случаев коронавируса. Всего в округе 1958 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 311 случаев Covid-19. В Дзержинском также выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 538.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 59345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 959 человек. Выздоровели и выписались 38793 человека.
В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также сайт covid.mz.mosreg.ru.
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6 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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