РИАМО - 6 июл. Группа компаний «Чистая Линия» не размещала в своих аккаунтах в социальных сетях никаких репостов с оскорблениями Екатерины Лаховой, которая увидела связь между разноцветным мороженым производителя и гей-пропагандой, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГК «Чистая Линия».

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова увидела признаки гей-пропаганды в рекламе мороженого «Радуга». Впоследствии в Instagram-аккаунте производителя мороженого якобы появился репост публикации, содержащей оскорбление в адрес Лаховой.

«Настоящим официально заявляем, что никаких высказываний, комментариев, репостов чужих комментариев негативного характера относительно госпожи Лаховой на наших информационных ресурсах, соцсетях мы не размещали», - сказал собеседник агентства.