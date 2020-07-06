РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в краже французского коллекционного вина из магазина стоимостью более 14 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя сетевого супермаркета о том, что неизвестный совершил хищение бутылки французского коллекционного вина из торгового зала магазина. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 47-летний житель Ногинска, у которого был изъят похищенный товар. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.