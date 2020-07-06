РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Детские сады подмосковного Подольска в понедельник открыли группы более чем для 4,7 тысячи своих воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник учреждения дошкольного образования Подольска возобновили работу. В этот день приняли всех желающих 78 детских садов и 5 общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольного образования. Открыто 269 групп для 4 730 воспитанников», - говорится в сообщении.

В первый день посещения ребенком детского сада медицинский работник осматривает его прямо в учреждении, родителям не нужно обращаться в поликлинику за справкой о состоянии его здоровья.