РИАМО – 6 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном газифицированном доме в подмосковном городском округе Щелково, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 17:43 спасателям сообщили о задымлении в квартире по адресу: улица Механизаторов, дом №5. Прибывшие на место пожарные увидели дым, выходящий из окон квартиры на втором этаже.

«В 18:02 – ликвидация открытого горения. В 18:09 – полная ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. В результате возгорания никто не пострадал, повреждений и разрушений не зафиксировано.

На месте работали девять единиц техники и 28 человек.