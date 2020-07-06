РИАМО - 6 июл. В столице в Северном Тушине спасатели вытащили из канализационного коллектора утят, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

О том, что птицы оказались в беде, сообщили в экстренные службы. На место происшествия выехал расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра города.

«По прибытии спасатели спустились в коллектор и извлекли оттуда шесть утят», - отмечается в материале.

Утят выпустили на Деривационном канале к стайке уток.