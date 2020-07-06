РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, для выполнения данных работ было задействовано 97 рабочих и 66 единиц спецтехники, сообщил эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Иван Крупенин.

«С 29 июня по 5 июля проведены работы по механизированной уборке дорог, придорожной полосы, остановочных павильонов и посадочных площадок, покосу травы, вырубке сухостойных деревьев. Произведен ямочный ремонт площадью 68 квадратных метров», - отметил Крупенин.

Он добавил, что на Егорьевском шоссе проводились работы по ремонту перильных и тросовых ограждений. Всего за неделю утилизировано 112 кубометров мусора, 87 кубометров смета и помыто 257 дорожных знаков.