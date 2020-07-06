РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 июл. Подольский стрелок занял второе место на чемпионате России по спортивному малокалиберному снайпингу, соревнования проходили на полигоне ЦНИИТОЧМАШ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, расположенном в микрорайоне Климовск Подольска, состоялся первый в России чемпионат по спортивному малокалиберному снайпингу 22LR «Малый Московский рубеж ФВСР». В нем приняли участие около 40 стрелков из 5 регионов России.

«Участникам предстояло выполнить 15 упражнений чемпионата, которые включали в себя поиск и поражение целей, стрельбу на сверхдальние дистанции для малого калибра, перенос огня, стрельбу с использованием естественных укрытий, из-за различных баррикад, по бумажным мишеням и из неустойчивых положений. Победителем чемпионата 22LR «Малый Московский рубеж ФВСР» стал москвич Сергей Иконников (281,494 очка). Второе место у подольчанина Андрея Дарькина (277,104 очка) и третье – у москвича Владимира Усачева (265,639)», – говорится в сообщении.

Стрелки использовали только малокалиберные винтовки и оптические прицелы. Турнир состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между ЦНИИТОЧМАШ и ФВСР в целях популяризации спортивной стрельбы, привития навыков безопасного владения оружием, воспитания грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему.