РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В центральных городских парках подмосковного Подольска заработали летние читальные залы под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С наступлением теплых дней коллективы библиотек Подольска вновь открыли летние читальные залы в самых популярных местах отдыха горожан: в парках и скверах города. Летний читальный зал предоставляет свои услуги бесплатно и без ограничений по возрасту. Так, главными площадками читальных залов стали городской парк имени Виктора Талалихина, площадь генерала Еремеева в Подольске, парк культуры и отдыха «Дубрава» и детский парк в микрорайоне Климовск», - говорится в сообщении.

Для летних залов сотрудники библиотек берут с собой журналы, книги, газеты, различные детские книги. Кроме этого, гостей ждут не только бестселлеры и периодические издания, но и веселые игры на свежем воздухе, мастер-классы, литературные путешествия и викторины.

«Также летние читальные залы работают и во внутренних дворах домов, в которых располагаются библиотеки. Там сотрудники учреждений культуры для любимых читателей организовывают «библиотеку под зонтиком», «литературную скамейку», «литературный дворик». При посещении летних залов не следует забывать о мерах предосторожности: читателям нужно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию», - отмечается в материале.

Летние читальные залы будут работать на протяжении всего лета в хорошую погоду.