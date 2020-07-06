РИАМО - 6 июл. За минувшую неделю в столице в дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 человек, а пострадали – 166 человек, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В период с 29 июня по 5 июля 2020 года на территории города Москвы было зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибли и 166 получили ранения различной степени тяжести», — отмечается в материале.

В городе произошло 54 столкновения машин, 38 наездов на пешеходов, в 13 случаях жители переходили дорогу на пешеходных переходах, 14 наездов на припаркованные автомобили и 12 наездов на препятствие.

Полиция просит водителей быть предельно внимательными в зонах пешеходных переходов. Случаи наездов на горожан, которые переходят дорогу в положенном месте, участились.