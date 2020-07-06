РИАМО - 6 июл. Количество поездок в столичном метро, по данным на 9:00 понедельника, уменьшилось на 31% по сравнению с таким же периодом прошлого года, но увеличилось на 50 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На 29% упало число поездок в наземном транспорте по сравнению с таким же периодом прошлого года и не изменилось по сравнению с прошлой неделей.

«На 30% упало число поездок в пригородных электричках по сравнению с таким же периодом прошлого года, но увеличилось на 30 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей», - говорится в сообщении.

На 11% упало число поездок на такси по сравнению с таким же периодом прошлого года, но выросло на восемь тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей.

На 3% выросло число личных машин на дорогах по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Число поездок на каршеринге в понедельник утром составило 20 тысяч. Загруженность дорог, по данным Яндекса, составила 4 балла.