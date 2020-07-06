РИАМО - 6 июл. Выпускники Ленинского городского округа начали сдавать Единый госэкзамен по русскому языку, в целях безопасности экзамен проводится в течение двух дней, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник испытание проходило на базе видновских школ №№4, 5, 9, 11 и Видновской гимназии.

«Аудитории вмещают в себя не более 10 школьников, ребят рассаживают в шахматном порядке. За ходом проведения экзаменов следят 19 общественных наблюдателей», - говорится в сообщении.

В понедельник русский язык сдали 448 человек, еще 264 школьника пройдут это испытание 7 июля.

В Ленинском округе приняли все меры для безопасной сдачи экзаменов. Организаторов ЕГЭ предварительно протестировали на коронавирус. Каждый экзаменационный пункт оснащен бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

Всего в этом году в Ленинском городском округе насчитывается свыше 700 выпускников.