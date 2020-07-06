РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. Седьмого июля с 9:00 и до окончания работ возможно временное понижение давления и ухудшение качества воды по нескольким адресам в многоквартирных домах Щелкова, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Это связано проводимыми Щелковским водоканалом работами по промывке водопроводных сетей. В период проведения работ возможно появление примесей в воде. Это временное явление: скачки давления в системе вызывают возникновение осадка», - говорится в сообщении.

Временные неудобства возможны в микрорайонах Щелково-7 и Богородский, на улицах Космодемьянская, 6, 8, 10, 12, Полевая, 10, 12, Талсинская, 9 корпус 1, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 24А, 25, 26, Сиреневая, 5, 5А, 5Б, 7, Советская, 54А, 1-ый Советский переулок 5А, площадь Ленина, 1 и на Пролетарском проспекте в домах, 4, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3, 11А, 15, 17, 18, 25.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться в аварийно-диспетчерскую службу водоканала по телефону: 8(496)562-11-72.