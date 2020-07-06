РИАМО - 6 июл. Работы по комплексному благоустройству уже ведутся в 239 дворах в Подмосковье, всего в этом году благоустроят 765 дворовых территорий, 20 из которых уже завершили, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Изначально планировалось к благоустройству 1338 дворов, но в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусом планы были скорректированы. Реализация 573 дворов перенесена на 2021 год.

«Губернатор поручил продолжить программу комплексного благоустройства дворовых территорий, так как она очень популярна среди жителей. На эти цели предусмотрены субсидии из регионального бюджета. Сумма субсидии составляет 889 миллионов рублей», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На каждой дворовой территории, включенной в план благоустройства, необходимо размещение информационного стенда, содержащего информацию о проводимых мероприятиях по комплексному благоустройству, плановых сроках начала и завершения работ, подрядной организации, а также контактную информацию. В настоящее время такие информационные щиты установлены на 416 дворовых территориях.