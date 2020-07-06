РИАМО - 6 июл. Сотрудник ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области спас тонущего подростка в деревне Ефремово Владимирской области, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Сотрудник правоохранительных органов прогуливался с супругой вдоль пруда и увидел, что в водоеме тонет молодой человек.

«Росгвардеец не раздумывая бросился в воду, вытащил 16-летнего пострадавшего на берег и вместе с супругой оказал ему доврачебную помощь», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего в больницу. В настоящее время жизни молодого человека ничего не угрожает.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области, командование решает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника ОМОН.