РИАМО - 6 июл. Последний моечный комплекс заработал на территории Истринского филиала «Мострансавто», суммарно на предприятие поступила 41 стационарная щеточная установка, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Новое оборудование появилось в 30 подразделениях организации в Подольске, Балашихе, Ногинске, Ивантеевке, Солнечногорске, Коломне и других городах Подмосковья.

«Кузовные мойки портального типа установлены в специальных боксах и позволяют качественно и быстро вымыть боковые поверхности, а также передние и задние части автобусов с минимальными временными затратами», - говорится в сообщении.

Пропускная способность оборудования - до 30 транспортных средств любых категорий в час. Функциональная и простая в управлении система отечественного производства (для ее обслуживания требуется лишь один оператор) обладает высокой рентабельностью за счет низкого расхода воды и электроэнергии.

В будний день на маршрутах предприятия работает свыше 4 тысяч линейных транспортных средств. Наряду с ежедневной мойкой и уборкой специалисты проводят углубленную дезинфекционную обработку поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры в салонах автобусов.