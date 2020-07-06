РИАМО - 6 июл. Утром в понедельник на маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 3% по сравнению с прошлым понедельником, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 6 июля пассажиры автобусов региона совершили более 503 тысяч поездок.

«При этом, по сравнению с началом марта в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 34%. Число школьников в автобусах области сократилось на 87%, а льготных категорий граждан - на 30%», - говорится в сообщении.

Сейчас общественный транспорт Подмосковья работает по расписанию рабочего дня. При этом в автобусах остается обязательное требование ношение масок.