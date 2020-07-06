РИАМО - 6 июл. В понедельник в подмосковном Щелкове состоялось заседание совета депутатов, на котором главой городского округа был избран Андрей Булгаков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Щелково избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», - говорится в сообщении.

Глава городского округа Щелково также возглавляет местную администрацию.

Булгаков родился в 1979 году. С 28 апреля 2020 года был временно исполняющим полномочия главы городского округа Щелково. С ноября 2018 года по апрель 2020 года возглавлял городской округ Котельники. Женат, имеет троих детей.