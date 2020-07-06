РИАМО – 6 июл. Президент России Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, когда Европа откроет границы для россиян, сообщает kp.ru.

Такое заявление было сделано на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что еще неизвестно также полетят ли россияне в ЕС летом. Он добавил, что авиасфера пострадала больше всего от распространения коронавируса.