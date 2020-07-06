РИАМО - 6 июл. Четверняшки Мария, Даниил, Матвей и Арсений появились на свет в столичном Центре планирования семьи и репродукции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Беременность наступила естественным путем. В нужное время медики провели плановое кесарево сечение, и на свет появились четверо малышей весом от 1790 до 1990 граммов.

«Малыши сразу были помещены в отделение выхаживания новорожденных, где могли находиться совместно с мамой. Около месяца неонатологи центра наблюдали за детьми и помогали им окрепнуть. Сейчас с малышами все хорошо, скоро они отправятся домой», - говорится в сообщении.

Как отметил главврач Центра планирования семьи и репродукции Олег Латышкевич, в медучреждении способны выходить неворожденных весом от 500 граммов.

«Ежегодно мы выхаживаем не менее 1,5 тысяч новорожденных», - добавил Латышкевич.

Согласно мировой медицинской статистике, четырехплодная беременность является редкостью – один случай на 700 тысяч беременностей.