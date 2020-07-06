РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили 13 пьяных водителей на дорогах округа за прошедшую неделю, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске с 29 июня по 5 июля сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявлены 13 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении, они направлены в суд для принятия решения в рамках действующего законодательства.

«Уважаемые автомобилисты, помните, что управление автомашиной в нетрезвом состоянии подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38», - поясняется в материале.