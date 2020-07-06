РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Двое маленьких детей сбросили на автомобиль металлические детали от инструментов с балкона на 13 этаже в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Накануне, 5 июля, с балкона 13 этажа на припаркованный автомобиль были сброшены металлические детали от строительных инструментов», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий виновные установлены, ими оказались двое малолетних детей 4 и 5 лет. В момент происшествия их родители находились в квартире. Они вину не отрицают.

«В рамках действующего законодательства затраты на ремонт автомобиля обязуемся компенсировать», - сказал глава семьи Арсен Лаварсланов.

В понедельник по поручению главы Красногорска в микрорайоне Изумрудные холмы прошли профилактические мероприятия «Безопасное лето». Совместно с представителями управляющей компании и сотрудниками полиции проведены межведомственные профилактические беседы с родителями несовершеннолетних детей.