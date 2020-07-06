РИАМО - 6 июл. Специалисты Мосгорнаследия признали историческую и архитектурную ценность строений усадьбы Грачевка, расположенной на территории района Ховрино в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Особо ценными с архитектурной и исторической точки зрения признаны главный дом, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, а также конюшенный и северный служебный корпуса, оранжерея и каретный сарай.

«Изысканный главный дом усадьбы Грачевка — уникальный московский памятник. Он был построен по желанию владельца усадьбы купца Митрофана Грачева, который часто приезжал в Монте-Карло и был впечатлен архитектурой игорного дома авторства Шарля Гарнье. Льву Кекушеву удалось спроектировать столь же изысканное здание, однако со свойственной русскому архитектору оригинальностью», — рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В предмет охраны вошли и интерьеры усадьбы, в частности, главного дома. Комнаты и залы украшены лепниной, колоннами и зеркалами. В помещениях сохранились не только камины с мраморными порталами и зеркалами, но и бронзовые люстры и настенные бра.

Кроме того, сохранилась и мебель XIX–XX веков: трюмо с орнаментальными рамами и столешницами на консолях, шкафы. Теперь реставрационные работы будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны.

Митрофан Грачев не дожил до завершения постройки дома и умер в 1899 году. Строительство закончила его вдова Варвара Николаевна. Она вела все дела вместе с сыном Семеном Грачевым. При них усадьба стала популярным местом отдыха. В Грачевке бывали писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композитор Петр Чайковский, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох. Семья Грачевых владела и управляла всем до революции.