РИАМО - 6 июл. За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора устранено 51 нарушение содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Домодедово, Наро-Фоминске, Раменском, Клину, Щелкове», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской области начал осуществлять региональный государственный экологический надзор. Ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам.

В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и региональных операторов.