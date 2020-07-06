РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Родителям несовершеннолетних и подросткам в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска напомнили правила безопасного поведения для детей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По поручению главы Красногорска в микрорайоне Изумрудные холмы в понедельник прошли профилактические мероприятия «Безопасное лето». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации округа по ЖКХ Роман Комиссаров, заместитель главы по безопасности Виктор Моисеев, сотрудники управления по делам несовершеннолетних, отдела безопасности администрации округа.

«Совместно с представителями управляющей компании и сотрудниками полиции проведены межведомственные профилактические беседы с родителями несовершеннолетних детей. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили 9 семей, находящихся на профилактическом учете, а также провели поквартирный обход», - говорится в сообщении.

Правила безопасного поведения объясняли и родителям, и подросткам, гуляющим на детской площадке без взрослых.

«Мы обращаем внимание родителей на соблюдение правил безопасности, на то, что нужно контролировать вопросы поведения и времяпровождения своего ребенка. Сейчас большинство родителей находятся на работе, лагеря работают не в полной мере, и дети остаются без внимания», - отметила начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Красногорска Светлана Мартынова.

За последние несколько дней в данном микрорайоне несколько раз зафиксированы случаи сброса мусора и прочих предметов из окон жилых домов.