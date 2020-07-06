РИАМО - 6 июл. Площадь благоустройства участка Карамышевской набережной увеличат в Москве с 56,3 гектара до 58,08 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как уточняют в ведомстве, проект был вынесен на общественные обсуждения. За увеличение высказались местные жители.

«В проект включен участок рядом с ЖК «Утесов» площадью 1,78 гектара», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Запланирован значительный объем работ по благоустройству территории, берегоукреплению и озеленению.