РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Глава Подольска Николай Пестов поздравил жительницу округа со 100-летним юбилеем и вручил ей 101 розу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Учительница английского языка с многолетним стажем Софья Тер-Ованесова отметила 100-летний юбилей. В понедельник в сквере у ДК имени Лепсе ее поздравили коллеги, близкие, друзья, ученики и глава округа Николай Пестов. Горожанка и в настоящее время ведет уроки онлайн, переводит статьи мировых издательств, а также работает руководителем клуба любителей английского языка в ДК имени Лепсе.

«Пестов вручил виновнице торжества букет из 101 розы, памятный подарок, а также передал поздравления и подарки от президента Российской Федерации Владимира Путина и от губернатора Московской области Андрея Воробьева», – говорится в сообщении.

Пестов отметил, что это исторический день для округа. Тер-Ованесова – человек уникальный. Не только потому, что ей довелось жить и трудиться многие десятилетия, но и потому, что ее труд памятен и любим очень многими поколениями подольчан.

В ходе торжественного мероприятия Тер-Ованесова призвала молодежь беречь родную страну, заботиться о ней и гордиться ею.