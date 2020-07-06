РИАМО - 6 июл. Министерство культуры принимает заявки на конкурс на присуждение областной литературной премии имени Пришвина и Рождественского, подведение итогов конкурса состоится в сентябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Размер премии имени Пришвина - по 100 тысяч рублей каждому победителю. Премия имени Роберта Рождественского – по 50 и 100 тысяч рублей.

«Великие русские писатели и поэты Пушкин, Тютчев, Чехов, Блок, Цветаева, Пастернак и, конечно же, Михаил Пришвин и Роберт Рождественский создали в Подмосковье свои лучшие произведения. Возможно, победители литературной премии Михаила Пришвина и Роберта Рождественского тоже смогут сделать свой вклад в литературное наследие нашего региона», - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В прошлом году на соискание премии Рождественского, главной поэтической премии Подмосковья, свои произведения прислали 84 поэта из 36 муниципальных образований.

Жюри оценивало работы в двух номинациях: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют» для молодых авторов. Среди всех поступивших заявок жюри выбрало двух лауреатов и 9 дипломантов.

Премия Роберта Рождественского учреждена в 2003 году и ежегодно вручается жителям Московской области за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание.

Областная литературная премия имени М.Пришвина была учреждена в 2004 году и присуждается в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Документы принимаются по адресу: 141070, Московская область, Королев, проспект Королева, 24 с пометкой «Конкурс Пришвина».