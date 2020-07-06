РИАМО - 6 июл. За первое полугодие 2020 года в Подмосковье выдали 11 тысяч градостроительных планов, при этом более одной тысячи ГПЗУ выдано под торговлю и склады, вторые по популярности – производственные объекты, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«За первое полугодие для целей проектирования в Московской области подготовлено порядка 11 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что практически равно аналогичному показателю прошлого года. Лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали городские округа Домодедово, Ленинский, Раменский, Дмитровский и Одинцовский», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Так, 30% выданных ГПЗУ приходится на объекты нежилого назначения, в том числе торгового, промышленного, общественного-делового и социального. Из указанного показателя более одной тысячи ГПЗУ выдано под торговлю и склады, вторые по популярности – производственные объекты.

«Обеспечение жителей Московской области рабочими местами рядом с домом - одна из ключевых задач для регионального правительства. С этой целью мы непрерывно работаем над созданием благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов. Перевод в электронный вид услуг в градостроительной сфере, в том числе и по выдаче ГПЗУ, позволил существенно оптимизировать сроки выхода инвестора на стройку», - отметил Гордиенко.

При получении градостроительного плана заявитель узнает о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка. Кроме того, вместе с ГПЗУ предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

В рамках методической поддержки и оказания консультативной помощи жителям Московской области и представителям бизнеса на базе Мособлархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг в градостроительной сфере.