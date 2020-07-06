РИАМО - 6 июл. Центры обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион» возобновят свою работу с 10 июля, очный прием потребителей ведут пока только по предварительной записи в строго назначенное время, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Записаться на прием можно, начиная с 8 июля через «Личный кабинет» на сайте компании (lk.moesk.ru).

«В «Личном кабинете» вы сможете выбрать территориально удобный ЦОК, забронировать конкретные дату и время визита в клиентский офис. При очном приеме граждан энергетики компании «Россети Московский регион» будут руководствоваться жестким принципом работы: один сотрудник – один клиент», - говорится в сообщении.

Подать заявку на технологическое присоединение можно дистанционно, через «Личный кабинет» на Портале ТП: utp.moesk.ru.