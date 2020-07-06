РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Свыше 7,9 тысячи жителей подмосковных Люберец состоят на учете в центре занятости населения, сообщила в понедельник исполняющий обязанности директора центра занятости населения Ольга Угодина.

«На учете в Люберецком центре занятости состоят 10 330 человек. Из них 7 977 человек - жители Люберец», - сказала Угодина.

Она добавила, что безработными в Люберцах признаны 6 735 человек.

«Общий процент трудоустройства на сегодняшний день составляет 7%», - завершила она.