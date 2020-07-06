РИАМО - 6 июл. Строительство производственно-складского комплекса компании «Хухтамаки» завершилось в подмосковной Ивантеевке, предприятию было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На сегодняшний день «Хухтамаки» является лидером российского рынка по производству упаковки и одноразовой посуды для продуктов питания и напитков.

«Правительство Московской области предоставило компании «Хухтамаки» для реализации нового проекта земельный участок в аренду без проведения торгов. Это позволило сократить начальные инвестиции, а впоследствии инвестор сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

За счет нового комплекса компания нарастит производственные мощности и упрочит лидерство на отечественном рынке. На новом производстве уже создано более 60 рабочих мест.