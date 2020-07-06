РИАМО - 6 июл. Электросетевые компании устранили все технологические нарушения, возникшие из-за непогоды на минувших выходных, 3 июля с 20:00 был введен режим повышенной готовности в крупных электросетевых компаниях, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Решим повышенной готовности был снят в понедельник с 10:00.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникающие в электросетях», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Несколько небольших отключений было в Коломенском округе, Егорьевске, Раменском. Всего около 3 тысяч человек могли чувствовать перебои электричества, но не отсутствие, поскольку дома были запитаны по резервным линиям.

Непростая ситуация возникла с жителями частных садоводствах в Наро-Фоминском городском округе, дачники жаловались на долгое отсутствие света. На сегодня электроснабжение в Наро-Фоминске полностью восстановлено, ведутся работы по устранению последствий штормового ветра, уборка поваленных деревьев и электрических столбов.

АО «Мособлэнерго» полностью восстановило электроснабжение в дачных поселках Наро-Фоминского округа. Причиной технологических нарушений стали грозы, обрушившиеся на регион вечером 3 июля.

В этот в районе деревни Мишуково были зафиксированы повреждения на воздушной линии 10 кВ. От этой линии питаются частные дома садоводства «Романтика» и «Лесное», в которых потребители не живут круглый год.

Восстановлением воздушной линии занимались 18 аварийно-ремонтных бригад из Одинцовского, Красногорского, Мытищинского, Раменского, Павлово-Посадского, Домодедовского филиалов компании. Технологические нарушения устраняли 72 работника, было привлечено 27 единиц специальной техники.