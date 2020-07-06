РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Жители Подольска до 31 августа могут выбрать дороги на портале «Добродел», нуждающиеся в ремонте, в ходе второго этапа голосования, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На портале «Добродел» проходит второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на 2021 год. На голосование вынесены участки автомобильных дорог, которые были предложены жителями на первом этапе и отобраны профильными ведомствами Московской области.

«Голосование пройдет на портале «Добродел» до 31 августа. Отметим, что жители городского округа Подольск могут проголосовать за 62 дороги, которые расположены во всех микрорайонах муниципалитета», - говорится в сообщении.

Жители Московской области принимают участие в формировании программы ремонта дорог, начиная с 2017 года. Благодаря поддержке жителей за три года было отремонтировано более 1,3 тысячи дорог (1,8 тысячи километров). В 2020 году в регионе планируется отремонтировать более 1,7 тысячи дорог длиной свыше 2 тысяч километров, из них порядка 420 региональных дорог (1,4 тысячи километров) и 1,3 тысячи муниципальных дорог (640 километров).