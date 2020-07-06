РИАМО - 6 июл. Правоохранители задержали в столице двоих подозреваемых в разбойном нападении и хищении свыше 11 миллионов рублей, сообщается на сайте УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

«Житель Москвы рассказал прибывшим полицейским, что ему срочно потребовалось обменять денежные средства в рублевом эквиваленте на иностранную валюту. Но так как срок действия паспорта истек, он обратился к малознакомому гражданину, чтобы тот за небольшое денежное вознаграждение совершил обмен по своим документам», - говорится в сообщении.

Посредник, получив в кассе 160 тысяч евро, попытался скрыться. Потерпевший догнал его на выходе из банка. Тогда злоумышленник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. В этот момент к нападавшему присоединился сообщник. Отняв пакет с деньгами, они скрылись на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали водителя, который, по версии следствия, во время совершения грабежа поджидал сообщников в автомобиле. Его заключили под стражу.

Еще двоих фигурантов объявили в федеральный розыск.