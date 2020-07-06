РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли свыше 8,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 8669 обращений, из них 620 - на горячую линию администрации. На горячую линию поступило 11 обращений по работе ЖКХ, 31 - по экологии, одно - по освещению, шесть - по благоустройству, восемь - по содержанию дорог и тротуаров», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ поступило 4763 обращения. Из них 396 касались вопросов электроснабжения, 634 - водоснабжения, 41 - отопления, 605 - обслуживания домов, 88 - освещения подъездов и дворов.