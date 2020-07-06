РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Из подмосковных Люберец за минувшую неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов, сообщила в понедельник на заседании оперштаба по коронавирусу представитель компании Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю вывезено 29 780 кубических метров отходов. Из них 2 485 кубометров - сухие отходы», - сказал Безсонова.

Она добавила, что в городском округе для работы по вывозу твердых коммунальных отходов ежедневно задействованы более 80 человек и 50 единиц техники.